ما هو قسم bioinformatics في الجامعات الخاصة والحكومية؟

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2021، نتيجة شعبة تنسيق المرحلة الثانية 2021، خاصة الشعبة العلمية «علوم ورياضة» للراغبين في الالتحاق ببرنامج وقسم bioinformatics في الجامعات الخاصة والحكومية، بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 2021- 2022، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الأسبوع المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قسم bioinformatics في الجامعات الخاصة والحكومية

وعن قسم bioinformatics في الجامعات الخاصة والحكومية، كشف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أستاذ تكنولوجيا الحسابات، والذكاء الاصطناعي، أن القسم أو البرنامج، يتعلق بالعلوم الحيوية المتعلقة بالحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا «هو برنامج في علوم الحاسب، والمعلوماتية الطبية، للذين يرغبون في دراسة كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية والمعدات الطبية، كما أنها متاحة بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة، وتعتمد على التشخيص من خلال الذكاء الاصطناعي»، مضيفا أن البرنامج يقبل طلاب شعبتي «علمي علوم وعلمي رياضة»، ويخضع للتنسيق من الأعلى للجامعات ومن ثم تنسيق الكليات الداخلي.

البرنامج يساهم في المجالات الطبية والزراعية

وفيما يتعلق بقسم bioinformatics في الجامعات الخاصة والحكومية، أوضح رئيس جامعة المستقيل، أن البرنامج يتعلق بدراسة العضوية والإحصاء والحيوية والفيزياء وعلوم الحاسب بجانب الرياضيات، كما أنه يهتم بالبيانات الحيوية للحمض النووي أو بروتين معين أو غيره من البروتينات، وذلك من أجل إجراء تطبيقات تساعد مختلف المجالات الطبية والزراعية وغيرها من المجالات لإتمام مهامها العلمية والاستكشافية وغيرها.

وأكد رئيس جامعة المستقبل أن نظام الدراسة العام المقبل بقسم bioinformatics في الجامعات الخاصة والحكومية، بنظام الساعات المعتمدة في جميع الجامعات، مضيفا أن العام الماضي 2020-2021 جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في التعامل بنظام التعليم الهجين.