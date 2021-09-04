إغلاق موقع تنسيق المرحلة الثانية في السابعة مساء.. والنتيجة خلال 72 ساعة

ينتهي موقع التنسيق الإلكتروني اليوم في السابعة مساء، من تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، بعد إتاحته أمام طلاب الشهادة الثانوية يوم الثلاثاء الماضي لمدة 5 أيام متتالية، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال 72 من إغلاق باب التسجيل.

ورجحت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه من المتوقع أن يتم حسم مد فترة تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يومًا واحدًا إضافيا فوق المدة المحددة بعد الاطلاع على أعداد المسجلين وكذلك النظر في التظلمات.

نتيجة التنسيق

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يوم الأربعاء المقبل كحد أقصى حال مد تسجيل رغبات المرحلة الثانية يوما إضافيا بعد المدة المخصصة لها، مشيرة إلى أنه بمجرد الانتهاء من أعمال تسجيل الرغبات 2021 ستبدأ اللجنة العليا للتنسيق في إجراءات توزيع الطلاب على الكليات المختلفة المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2021.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة

وتواصل الجامعات الحكومية في يومها الخامس استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 بمعامل التنسيق الإلكتروني التي تم تخصيصها لمساعدة الطلاب في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة المختلفة، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

وفي السياق ذاته، يغلق موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، غدا الأحد، أبوابه أمام طلاب الثانوية العامة، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الخاصة يوم الخميس المقبل.