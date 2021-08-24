كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريقة كتابة الرغبات في التنسيق 2021، موضحة أنه سيتم غلق باب التنسيق غداً الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، وسيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 28 من الشهر نفسه، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة اتباع كافة التعليمات المتعلقة بتسجيل الرغبات لتجنب حدوث أي مشكلات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية طريقة كتابة الرغبات في التنسيق 2021:

-الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

-الضغط على زر «اضغط هنا لتسجيل رغباتك».

-تظهر أمامك قائمة تشمل الخطوة الأولى وهي اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا.

- إدخال رقم الجلوس.

-إدخال الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة ويفضل كتابته من خلال أزرار الأرقام الموضحة على موقع التنسيق بدلاً من لوحة المفاتيح.

-يظهر أمامك الرقم التأكيدي في صورة تحتوي على عدد مكون من ستة أرقام، يقوم الطالب بقراءته جيداً ويعيد كتابته في خانة «أعد كتابة الرقم التأكيدي».

-يختار الطالب بعد ذلك الكليات التي يرغب في الالتحاق بها طبقاً للتوزيع الجغرافي بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

-يضغط الطالب على زر «حفظ» ويمكنه أيضاً تعديل الرغبات قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

«عبدالغفار»: الوزارة حرصت على التوسع في إنشاء برامج جديدة مميزة لجميع الطلاب

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الجديد والحدود الدنيا، مؤكداً أن الوزارة حرصت على التوسع في إنشاء برامج جديدة مميزة لجميع الطلاب.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له، أن طلاب التقسيم لهم أماكن إضافية في الكليات لا تؤثر تماماً على أماكن طلاب الثانوية العامة هذا العام، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب وتوفير تعليم على مستوى عالي من الجودة في مختلف المحافظات.