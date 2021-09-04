الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2021-2022.. الشروط والتفاصيل

يبحث الكثيرون عن الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2021-2022، لاسيما في ظل انخفاض تنسيق الثانوية العامة 2021، وتراجع معدلات تنسيق الالتحاق بكليات جامعات التعليم العالي هذا العام.

الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام

وعن الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2021-2022 أمام الطلاب التعليم الأزهري في عدد من الكليات، خاصة بعد بدء تنسيق الأزهر الخميس الماضي، كلية التربية بطور سيناء القسم أدبي فقط جامعة السويس.

ويُتاح التحويل من الأزهر للعام 2021-2022، في كلية الآداب بطور سيناء القسم أدبي فقط جامعة السويس «إقليمي» لأبناء طور سيناء من الحاصلين على الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي.

كما تشمل قائمة الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2021-2022، كلية الزراعة الصحراوية والبيئية فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية «إقليمي» من القسم العلمي فقط لأبناء محافظة مرسى مطروح الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

قواعد التحويل

وعن قواعد الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2021-2022، تنص قواعد وزارة التعليم العالي على قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من الشعبتين العلمية والأدبية، في عدد من كليات الجامعات العامة وكذلك المعاهد الخاصة التي تخضع لإشراف الوزارة.

شروط الالتحاق الالتحاق بالمعاهد الخاصة

وتنص ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قبول طلاب الثانوي الأزهري بالمعاهد الخاصة بشرط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية فقط.

وأكدت التعليمات قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقدم لمكتب التنسيق وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد طبقًا لقرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة.

وحدد أن يكون المجموع الاعتباري للدرجات في الشهادة الثانوية الأزهرية هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية أو معهد.

ويقتصر القبول بالكليات لطلاب الثانوية الأزهرية دون غيرها من الكليات الجامعية وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لهذا الشأن، على أن يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للغات للحاصلين على الثانوية الأزهرية بشرط الحصول على 55% في اللغتين الأجنبيتين أو إحداهما في حالة دراسة الطالب لغة واحدة.