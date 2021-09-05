شروط التحاق الطلبة بدور التضامن للمغتربين والمغتربات.. منها حسن السلوك

مع ظهور نتيجة تنسيق القبول بالجامعات المختلفة، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن مكان إقامة لائق يصلح للمعيشة خلال فترة الدراسة، إذ تتيح وزارة التضامن الاجتماعي دور إقامة للمغتربين من الجنسين الوافدين من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، شروط وإجراءات الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات، وذلك وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني على النحو التالي:

شروط الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات

1. أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها ويتعذر عليه الانتقال يوميًا من محل إقامته إلى مقر دراسته أو عمله، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار الاستثناء من هذا الشرط إذا ثبت من البحث الاجتماعي المعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة عدم صلاحية أسرة المغترب لإقامته معها.

2. أن يكون المغترب حسن السير والسلوك، وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.

3. ألا يكون مصابًا بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المعدية.

4. أن يكون مركز المغترب متفقًا مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية والخاصة بالهجرة أو بإقامة الجانب.

5. أن يوافق مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار على قبوله بها.​

إجراءات الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات

​1. يتقدم المغترب أو المغتربة بطلب التحاق بالدار على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض مستوفيًا لكل البيانات الموضحة به ويرفق معه صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الالتحاق موقعًا عليها منه، على أن يعتمد طلب الالتحاق من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب أو جهة العمل بالنسبة للعامل.

2. يُقر طالب الالتحاق باطلاعه على لائحة الدار ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات الدار ويعتمد هذا الإقرار من ولي الأمر بالنسبة لفئة الطلبة.

3. يوقع الكشف الطبي على كل مغترب أو مغتربة قبل الالتحاق بالدار.

4. يتم سداد الرسوم والتأمين المقررين والذين يحددهما مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار.