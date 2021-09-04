لحاجزي «سكن لكل المصريين 2».. اعرف حالات رفض طلب الحجز

فور إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية، يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، واتباع إجراءات الحجز.

وخلال هذه الأيام، تشهد مكاتب البريد المميكنة، إقبال عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتضم مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، عددا كبيرا من الوحدات السكنية، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافطات المختلفة، وتعد أول مشروع سكني، يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها رسميا البنك المركزي، بفائدة 3% متناقصة، وسداد يصل إلى 30 عاما.

ويستمر حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، «سكن لكل المصريين»، حتى نهاية الأسبوع، تحديدا يوم 9 من سبتمبر الجاري.

وترصد السطور التالية، حالات رفض طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

حالات رفض طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

- فيزا المشتريات: حيث يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تعتبرها البنوك مديونية على العميل.

- عدم وجود عمل: من خلال الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، لذلك لا بد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلاله سداد الأقساط الشهرية للوحدة.

- الحصول على قرض شخصي: حيث إن تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يتم لو كان المتقدم حاصلًا على قرض شخصي وما زال مستمرا، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليتم بعد ذلك متابعة التخصيص.