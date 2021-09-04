الرئيس القبرصي: توقيع مذكرة تفاهم على المستوى الثلاثى بين مصر واليونان

قال الرئيس القبرصي إنه يتم التوقيع مذكرة التفاهم على المستوى الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص للربط الكهربائى، وذلك من خلال مشروع الربط الأوروبى الافريقى، كاشفا أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين مصر والقبرص، على أساس اتفاقية الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية، اليوم، أنه فى إطار نقل الأنابيب والغاز الطبيعى تحت سطح البحر، تلتقى اللجان الفنية المختصة فى يوم الـ 15 من الشهر الحالى، ومن المنتظر أيضا أن يتم خلال هذا الشهر التوقيع لمذكرة التفاعل الخاصة بالربط الكهربائى بين مصر وقبرص.

وأعرب الرئيس القبرصي، عن سعادته بزيارة القاهرة، موجها الشكر للرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكدا ما يجمع الشعبين المصري والقبرصي من روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، واعتزاز بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، والحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بمحاورها المختلفة.