أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021.. «توقعات بضم 6 آلاف طالب»

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2021، وكذلك الحدود الدنيا لمختلف الكليات وبخاصة ما تبقى من المرحلة الأولى والأعداد المقررة لها، كأعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021 والحد الأدنى للالتحاق بالكلية، وغيرها من الكليات.

كما تم الكشف عن موعد انطلاق مرحلة تقليل الإغتراب للمرحلتين الأولى والثانية و كذلك موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة لها سواء للشعبة العلمية «علوم، رياضية»، أوالشعبة الأدبية.

أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري2021: 4 آلاف مقترح

وعن أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن أنه من المرجح الاستقرار على نفس أعداد المقبولين العام الماضي في كليات الطب البيطري 2020، لتكون ما يقرب من 5500 طالب وطالبة بمختلف الجامعات الحكومية، وهو العدد الأقرب للالتحاق بالكليات خاصة في ظل تدنى الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات للمرحلة الأولى 2021 بسبب انخفاض شرائح مجامعي الثانوية العامة 2021.

أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021: من 5 لـ6 آلاف طالب

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقترحات اللجنة العليا للتنسيق ولجان قطاع كليات الطب البيطري اقترحت أن يكون عدد المقبولين بها 4000 طالب وطالبة 2021-2022، ولكن من المتوقع أن يتم زيادة الأعداد المقبولين بالكلية لما يتراوح بين 5000 إلى 6000 طالب وطالبة.

وتابعت: أنه سيتم زيادة أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021 العام الجامعي المقبل نظراً لزيادة أعداد الكليات التي تم تخصيصها لقطاع الطب البيطري سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة والأهلية، موضحة أن مجالات العمل بتخصصات الطب البيطري متعددة.