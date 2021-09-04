أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021.. «توقعات بضم 6 آلاف طالب»
كتب:
أحمد أبوضيف
02:35 م | السبت 04 سبتمبر 2021
كلية الطب البيطري
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2021، وكذلك الحدود الدنيا لمختلف الكليات وبخاصة ما تبقى من المرحلة الأولى والأعداد المقررة لها، كأعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021 والحد الأدنى للالتحاق بالكلية، وغيرها من الكليات.
كما تم الكشف عن موعد انطلاق مرحلة تقليل الإغتراب للمرحلتين الأولى والثانية و كذلك موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة لها سواء للشعبة العلمية «علوم، رياضية»، أوالشعبة الأدبية.
أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري2021: 4 آلاف مقترح
وعن أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن أنه من المرجح الاستقرار على نفس أعداد المقبولين العام الماضي في كليات الطب البيطري 2020، لتكون ما يقرب من 5500 طالب وطالبة بمختلف الجامعات الحكومية، وهو العدد الأقرب للالتحاق بالكليات خاصة في ظل تدنى الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات للمرحلة الأولى 2021 بسبب انخفاض شرائح مجامعي الثانوية العامة 2021.
أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021: من 5 لـ6 آلاف طالب
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقترحات اللجنة العليا للتنسيق ولجان قطاع كليات الطب البيطري اقترحت أن يكون عدد المقبولين بها 4000 طالب وطالبة 2021-2022، ولكن من المتوقع أن يتم زيادة الأعداد المقبولين بالكلية لما يتراوح بين 5000 إلى 6000 طالب وطالبة.
وتابعت: أنه سيتم زيادة أعداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021 العام الجامعي المقبل نظراً لزيادة أعداد الكليات التي تم تخصيصها لقطاع الطب البيطري سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة والأهلية، موضحة أن مجالات العمل بتخصصات الطب البيطري متعددة.
اقرأ المزيد:
-
أ عداد المقبولين في كلية الطب البيطري 2021
-
أ عداد المقبولين في طب بيطري 2021
-
أ عداد المقبولين في طب بيطري
-
أ عداد المقبولين بيطري 2021
-
جميع كليات علمي علوم بالمجموع 2021
-
تنسيق كليات علمي رياضة 2021
-
تنسيق الكليات 2021 علمي علوم
-
تنسيق كليات ادبي 2021 بالدرجات
-
تنسيق الكليات 2021 علمي رياضة
-
تنسيق الكليات 2021 أدبي
-
مؤشرات تنسيق كليات الطب البيطري في مصر 2021
-
مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2021
-
تنسيق الكليات 2021
-
الثانوية العامة 2021
-
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021
-
تنسيق كلية الطب البيطرى
-
تنسيق كلية الطب
-
تنسيق الكليات 2021 أدبي بالدرجات
-
الطب البيطري
-
كليات الطب البيطري