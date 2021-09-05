«شات مع شاب» وراء مقتل سيدة على يد زوجها بـ 22 طعنة في العجوزة

اعترف تاجر بقتل زوجته بـ 22 طعنة فى مختلف أنحاء جسدها، فى منطقة أرض اللواء بالعجوزة، أثناء مثوله صباح أمس، أمام النيابة العامة فى جلسة تحقيق جديدة ونظر قرار تجديد حبسه.

شات إباحي وراء الجريمة

حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى نيابة العجوزة، بمحكمة شمال الجيزة، بشارع السودان، ومثل المتهم أمام محقق النيابة فى جلسة تحقيق جديدة، لاستكمال التحقيق معه، ومواجهته بتحريات المباحث، ونظر قرار تجديد حبسه، وبمناقشة المتهم حول الجريمة، اعترف بتفاصيل جريمته المروعة، وقال فى التحقيقات إنه قتل زوجته بـ 22 طعنة فى الرقبة والصدر والبطن.. وأنه قتلها عارية لشكه فى سلوكها وبعد مشاهدة شات جنسي لها مع شاب بالمنطقة.

المتهم قتل زوجته واتصل بالشرطة وانتظر بجوار جثتها

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه كان متزوجا من المجنى عليها عرفيا، وكان الزوجة الثانية له، وأنه عقب تنفيذ جريمته اتصل بالشرطة وانتظر بجوار جثتها يدخن السجائر حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العجوزة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل جريمته، أثناء مناقشته أمام رجال المباحث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

تجديد حبس متهم بقتل شقيقه فى بولاق العلا

فى سياق متصل، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهم بقتل شقيقه دفاعا عن أمه فى منطقة بولاق أبو العلا، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، جاء ذلك بعد أن نسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد للمتهم، عقب ارتكابه للواقعة منذ قرابة 4 أيام.