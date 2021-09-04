خلال 7 أشهر.. انخفاض مبيعات «الأوتوبيس والميكروباص» بنسبة 9.3%

سجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» انخفاضا داخل السوق المحلية للسيارات، بداية من يناير وحتى يوليو لعام 2021، بنسبة وصلت إلى 9.3% بعدد 13 ألفت و682 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020، حيث سجلت المبيعات 15 ألفا و 93 مركبة؛ بحسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

انخفاض مبيعات الأتوبيس والميكروباص في يوليو بنسبة 22.5%

وبحسب التقرير، سجل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص» انخفاضا بنسبة وصلت إلى 22.5% خلال شهر يوليو الماضي فقط، حيث سجلت 1876 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال شهر يوليو من العام 2020 حيث سجلت عدد 2421 مركبة.

ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعا لمركبات «الأوتوبيس والميكروباص» خلال يوليو

وأوضح التقرير، أن ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعا لمركبات «الأوتوبيس والميكروباص» خلال شهر يوليو الماضي، ضمن قائمة تضم أكثر من 10 علامات تجارية تتنافس على الأكثر مبيعا للعام الجاري 2021، وهي بالترتيب:

- «كينج لونج» بارتفاع في مبيعاتها خلال يوليو 2021، حيث سجلت 335 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 312 مركبة.

- «فوتون» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 295 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 115 مركبة.

- «سوزوكي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 286 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 242 مركبة.

- «تويوتا» بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 274 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 489 مركبة.

- «شيفروليه» بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 265 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 707 مركبة.

- «هيونداي» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 176 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 12 مركبة.

- «جولدن دراجون» بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 80 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 293 مركبة.

- «جوي لونج» حيث سجلت معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 وصل إلى 65 مركبة.

- «بريليانس» بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 51 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 27 مركبة.

- «ميتسوبيشي» بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال يوليو 2021 حيث سجلت عدد 11 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 26 مركبة.