الشاعر حسن راؤول يستعد لاحتفالات نصر أكتوبر بأغاني جديدة: مفاجأة

نجح الشاعر أحمد حسن راؤول، في التواجد خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم أكثر من 20 أغنية خلال عام 2021، بعد تعاونه في كثير من الأغنيات مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وحققت أغنياته ردود أفعال قوية بين الجمهور، وتصدرت ترند موقع يوتيوب، وحصدت أكبر عدد من المشاهدات على مواقع يوتيوب.

ويشارك أحمد حسن راؤول، في عدد من الأغنيات خلال الفترة القادمة، وحسب تصريحاته لـ«الوطن»، ينتظر طرح أغنية جديدة بعنوان «عكس الطبيعة» والتي تحمل اسم الألبوم الجديد للفنانة نوال الزغبي، فضلًا عن تعاونه مع الفنانة لقاء الخيمسي بأغنية جديدة بعد غياب.

وأشار الشاعر إلى أنه يستعد لتقديم أعمال وطنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم، مبديًا سعادته بردود الأفعال، التي تحاوطه من قبل الجمهور بشأن أعماله الأخيرة، والتي يعتبرها تأكيدا على سيره في الطريق الصحيح.

تعاون محمد منير مع الشاعر أحمد حسن راؤول

وأشار الشاعر الغنائي حسن راؤول، إلى أن تعاونه مع الفنان محمد منير، كان مميزًا ومبهرًا، متابعًا: «حتى تكون شاعرا مختلفا عليك أن تعمل مع الكينج، قدمت معه مجموعة من الأغاني منها باب الجمال، وتخطت 5 ملايين مشاهدة، وأغنية أبطال رجالة، واللي باقي من صحابي».

مشاركة الشاعر في مسلسل الاختيار

وعن مشاركته في مسلسل «الاختيار2» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، قال حسن راؤول، إن مشاركته في هذا العمل الوطني، كان حلمًا وأمنية غالية وشرفا كبيرا له، مشيرًا إلى مشاركته بأغنية «احنا مش بتوع حداد»، بخلاف تتر المسلسل بصوت أحمد سعد.

أغنية «حبيتك بالتلاتة» تحقق 91 مليون مشاهدة

وعن تعاون الشاعر أحمد حسن راؤول مع المطربة الأردنية نداء شرارة، في أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «قالها لي»، بعد نجاح أغنية «حبيتك بالتلاتة» التي تخطت الـ 91 مليون مشاهدة، شدد على أنها خطوة مهمة في حياته، باعتبارها أغنية مميزة لتصدرها المشهد لعامين على الرغم من وجودها في زمن التريند.