«الأميك» يكشف ترتيب سيارات الـSUV متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا بمصر

كشف التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك» ترتيب السيارات الرياضية الأكثر مبيعا خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو من العام الجاري 2021 داخل السوق المحلية للسيارات «الملاكي».

ترصد السطور التالية قائمة السيارات الـSUV الأكثر مبيعا، ضمن قائمة تضم أكثر من 10 طرز مختلفة لعلامات تجارية تتنافس جميعها على استحواذ المبيعات داخل السوق المصرية، وهي بالترتيب:

-«أم جي ZS» بنسبة وصلت إلى 42% بعدد 2908 وحدة.

-«بيجو2008» بنسبة وصلت إلى 13.5% بعدد 938 وحدة.

-«أوبل كروس لاند» بنسبة وصلت إلى 12.8% بعدد 885 وحدة.

-«جيب رينيجيتد» بنسبة وصلت إلى 7.1% بعدد 490 وحدة.

-«سيتروين C3» بنسبة وصلت إلى 6.9% بعدد 479 وحدة.

-«هيونداي كريتا» بنسبة وصلت إلى 5.3% بعدد 368 وحدة.

-«نيسان جوك» بنسبة وصلت إلى 3.9% بعدد 270 وحدة.

-«فيات 500X» بنسبة وصلت إلى 2.9% بعدد 200 وحدة.

-«شانجان CS15» بنسبة وصلت إلى 2.8% بعدد 196 وحدة.

-«فورد إيكو سبورت» بنسبة وصلت إلى 1.7% بعدد 119 وحدة.

جدير بالذكر، أنه خلال الفترة من يناير وحتى شهر يوليو الماضي، سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعا داخل السوق المحلي، بنسبة وصلت إلى 48.89% بنحو 161 ألف و 781 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المنصرم 2020، حيث وصل عدد المبيعات إلى 108 ألف و657 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات السيارات «الملاكي» موديل عام 2021 ارتفاعا داخل السوق المحلي للسيارات، خلال نفس الفترة، بنسبة وصلت إلى 59%، وبعدد 118 ألفا و915 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت مبيعات بـ74 ألفا و637 وحدة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «أميك».