موتوسيكل وتورتة برقم الفانلة.. احتفال «شيكابالا» بالدوري في أسوان (صور)

أيام قليلة قضاها نجم الفريق الأول لنادي الزمالك، محمود عبدالرازق حسن فضل، الشهير بـ«شيكابالا»، وسط محبيه وأصدقائه في مسقط رأسه محافظة أسوان، التي أمضى بها إجازته القصيرة، عقب فوز فريقه بلقب الدوري الممتاز، لموسم 2020/ 2021، حيث أقام في أحد الفنادق السياحية على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وحرص قائد فريق الزمالك، الملقب بـ«الفهد الأسمر»، على الاحتفال بلقب الدوري وسط أبناء مدينة أسوان، سواء من مشجعي الزمالك أو الأهلي، الذين تسابقوا لالتقاط الصور التذكارية مع اللاعب، ونشروها على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بـ«شيكابالا» ابن محافظة أسوان.

صديق «شيكابالا»: علشان تدخل دايرتنا محتاج تأشيرة وفيزا

«محمود نور»، أحد أقرب أصدقاء «شيكابالا»، التقط معه العديد من الصور، بدايةً من وصوله للمحافظة، انتهاء بالعودة للقاهرة، للمشاركة فى حلقة برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، وكتب صديق اللاعب على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلاً: «علشان تدخل دايرتنا محتاج تأشيرة وفيزا»، وعلق عدد كبير من أصدقائه على المنشور، منهم «حسين دينا»، أحد أصدقاء شيكابالا بأسوان، الذي كتب قائلاً: «منورين يا محترمين الأباتشي واحد بس صلى على النبي»، وعلق «رضا بشي»، أحد كبار قادة رابطة مشجعي الزمالك في أسوان، على الصورة مازحاً، بقوله: «معنديش براموده، هاشترى واحد وابقوا دخولنا في الدايرة».

«شيكابالا» على دراجة نارية خلف صديقه

ومن أبرز الصور التي التقطت للاعب «شيكابالا» في أسوان، صورة له وهو يستقل دراجة نارية خلف صديقه «حسين عبد الله أبو الحجاج»، الشهير باسم «حسين دينا»، حيث تم تداول الصورة على نطاق واسع، لتدل على تواضع «الفهد الأسمر»، كما يبقبه أبناء أسوان، ونشر «حسين» صورة له مع «الأباتشي»، وهو لقب آخر للاعب، كتب عليها: «شيكا يا سادة، الدوري يا سادة، الساحر يا سادة، الأباتشي واحد بس أبو آدم نمبر وان، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمك، صلي على النبي»، وعلق عدد كبير على صورة مع «شيكابالا» وهو يستقل الموتوسيكل، منهم «سيد حندقها»، الذي كتب قائلاً: «نورت بلدك يا أباتشي»، وكتب آخر: «موفقين يا حبايب، منور أسوان أبو آدم».

تورتة بقميص شيكابالا

ومع انتهاء إقامة شيكابالا بالفندق السياحي، احتفلت قيادات الفندق باللاعب قبل مغادرته، حيث تجمعوا وأهدوه تورتة على شكل قميصه رقم 10 بنادي الزمالك، وأثناء دخول التورتة بصورة مفاجئة كان تقديمها على طريقة رقصته الشهيرة في الاحتفالات بالدروع، سواء في السوبر المصري أو الأفريقي، وطالب قيادات الفندق بالتقاط الصور مع «الأباتشي»، الذي شكرهم على حسن الاستقبال والتعامل الطيب معه خلال قضائه إجازته بمحافظة أسوان.