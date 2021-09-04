التعليم العالي: لا يحق لطلاب الثانوية من السنوات السابقة التقديم بتنسيق 2021

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حقيقة تقدم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من السنوات السابقة لتنسيق القبول بالجامعات 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وهل يحق لهم الالتحاق بالكليات العام الجاري بمجموعهم في الثانوية العامة في السنوات الماضية، قائلة: «لا يحق لمن حصل على الثانوية العامة في السنوات الماضية التنسيق بنفس درجات العام الجاري للكليات، مينفعش واحد حاصل على 95% العام الماضي، يدخل طب العام الجاري سواء على موقع التنسيق الإلكتروني أو عن طريق الجامعات».

التعليم العالي: موقع التنسيق الإلكتروني يستقبل حاليًا رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب يلتحق بمجموع الثانوية الحاصل عليه في العام وفقا للحد الأدنى لتنسيق ذات العام: «لو طالب جاب السنة الماضية 95%، فإنه يحق له أن يلتحق بالكلية وفقا لتنسيق العام الماضي، ويتم ذلك عن طريق الجامعة مباشرة بالتقدم إليها من خلال التحويل والتقدم»، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تحقيق الشفافية والنزاهة بين الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، موضحا أن موقع التنسيق الإلكتروني 2021 يقبل تنسيق الحاصلين على الثانوية العامة 2021 ووفقا للحدود الدنيا للكليات.

وتابعت المصادر أن موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية مستمر في استقبال تسجيل رغبات المرحلة الثانية ضمن تنسيق الجامعات 2021 وذلك للحاصلين على الثانوية العامة 2021، وفقا للحدود الدنيا المعلنة، وكذلك وفقا المواعيد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة، موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، وكذلك موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2021 للمرحلتين الأولى والثانية، وتحديد موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021.