«المصل واللقاح» يكشف حقيقة استخدام سُم الثعبان في علاج كورونا

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، حقيقية استخدام سُم الثعبان في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيرا إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا، وهناك الكثير من التكهنات حول علاج الفيروس بسم الثعابين، ولكن حتى الآن ليس هناك أي أدلة علمية تثبت هذا، وهذا الكلام ليس دقيقًا تمامًا.

مصل الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع تلقي لقاح كورونا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن مصل الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع تلقي لقاح كورونا، وأعراض الإصابة بالمرضين متشابهة، وبشكل خاص الالتهاب الرئوي، كما أن أن مصل الإنفلونزا الآن متاح، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نزلات البرد تعتبر من أكبر مهيجات حساسية الصدر.

مصل الإنفلونزا لا يقل أهمية عن لقاح كورونا

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مصل الإنفلونزا لا يقل أهمية عن لقاح كورونا، ويمكن الجمع بين اللقاحين، ولكن بمدة لا تقل عن أسبوعين، مؤكدًا أن اللقاحين مهمان جدا للوقاية من الأمراض التنفسية التي تحدث في فصل الشتاء، فأعراض الإنفلونزا تتشابه مع أعراض الإصابة بالموجة الرابعة من كورونا.

من الصعب للغاية التفريق بين أعراض الإصابة بكورونا أو الإنفلونزا

وأكد الدكتور أمجد الحداد، أن لقاح الإنفلونزا المتوافر هو الرباعي، الذي يحتوي على أربع أنواع للإنفلونزا، كما أن فصل الخريف تكون به العديد من المشاكل بسبب انخفاض درجات الحرارة والتفاوت فيها، وهذا يجعل الإنسان عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، وأصبح من الصعب للغاية التفريق بين أعراض الإصابة بكورونا أو الإنفلونزا.

يجب اتباع كافة الإجراءات الوقائية

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: «أي آلام في الجسم وارتفاع في درجات الحرارة نتعامل معها على أنها كورونا وليس العكس»، مشددًا على ضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية، في ظل انتشار الوباء في الوقت الحالي، باعتبار أن الالتزام بهذه الإجراءات عنصر مهم في تجنب الإصابة.