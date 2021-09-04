الناظر: الموجة الرابعة لكورونا بدأت قبل موعدها بسبب تهاون المواطنين

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا، من المفترض أن تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، مع بداية فصل الخريف، إلا أنه وبسبب تهاون بعض المواطنين تجاه الجائحة، أدى إلى بدايتها في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، «مشوفتش تهاون أكتر من كدة».

الناظر: تحور «دلتا بلس» بسرعة دليل على قوة الفيروس خلال الفترة الراهنة

وأضاف «الناظر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن السلوك الطبيعي للفيروسات هو التحور الدائم والدوري، وفي نهايتها يحدث لها تحور نحو الضعف نتيجة كثرة التحورات، وبالنسبة للتحورات الخاصة بفيروس كورونا، فإن التحور الذي تم اكتشافه «دلتا بلس» بات الأسرع انتشارا، ما يدل على قوته خلال الفترة الراهنة.

الناظر: من المفترض تطعيم المواطنين ضد كورونا سنويا كتطعيمات الإنفلونزا الموسمية

وأوضح أن التطعيم ليس نهاية المطاف، ويجب أن يكون سنويا كالتطعيم الذي يحصل عليه المواطنين مع بداية فصل الشتاء، وهو لقاح الإنفلونزا الموسمية، نظرا لتحورات الفيروس الشديدة والسريعة، «إحنا محتاجين قبل نهاية السنة دي نكون طعمنا 40 مليون مواطن على الأقل».

وأكد أنه يجب على الدولة إجبار المواطنين والطلاب في الجامعات على التطعيم ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره وإصابة العديد به، «الحكومة بتتجه نحو إجبار المواطنين للتطعيم، وده معناه أن الحكومة خايفة عليهم، وفكرة التطعيم الإجباري أنا منحاز ليها جدا، واللقاح الموجود كله زي بعضه، واللقاحات كلها لا تمنع الإصابة بكورونا ولكنها تخفف من الأعراض الجانبية للفيروس، وتقلل نسب الوفيات».

الكمامة تظل خط الدفاع الأول ضد الفيروس

وتابع: «لازم منخليش المواطنين ضحية لمواقع السوشيال ميديا لأن عليها شائعات كتيرة وحرب اقتصادية ضد الشركات بعضها البعض، وكلام إن اللي خد اللقاح هيموت كمان سنتين ده كلام مش مبني على أساس علمي، ولقاحات كورونا المتواجدة في مصر فعالة ضد التحورات الجديدة لكورونا».

واختتم: «تظل الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد الفيروس، وكل الناس عليها الالتزام بشده بالكمامة، وأنا بناشد الناس بالكمامة بمنتهي الجدية، بعد كده الالتزام بالتباعد الاجتماعي».