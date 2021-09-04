لميس: مصر فيها كل متحورات كورونا.. والتطعيم سيكون إجباريا قريبا

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن أن التطعيم سيكون إجباريا بالنسبة للعاملين بالتعليم العالي والتعليم قبل الجامعي، وأيضا سيطبق على طلاب الجامعات والجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الحديدي خلال تقديمها الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر قناة «ON»: «كيفية التطبيق ستعلن قريبا لكن هناك لحظة- تحددها الحكومة- لن يسمح فيها بدخول الطالب أو العامل في الجامعة أو موظف الدولة إلى عمله دون الحصول على تطعيم».

وواصلت: «هذا القرار يعني أن الجميع يجب عليهم الحصول على اللقاح، فالدولة المصرية وفرتها، وتصنعها أيضًا»، محذرة من زيادة معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد مع دخول الموجة الرابعة.

كورونا راجعة بقوة

وتابعت: «كورونا راجعة بقوة وأي حد متخيل أن فيروس كورونا انتهى أرجوكم لاتعيشوا الوهم.. الكورونا راجعة بقوة، دلتا ودلتا بلس وميناس وكل المتحورات في مصر، أرقام الإصابات بتزيد و الوفيات أيضا».

توقعات بزيادة الإصابات في سبتمبر وأكتوبر

وأوضحت: «الأرقام كانت ضعيفة في الصيف لكن خلينا نشوف آخر أسبوع هنلاقي زياده يومية تقريبا 5%؜، لكن الزيادة الأسبوعية قفزت 41%، ورغم أن الأرقام ضعيفة لكن رجعنا نسمع عن وفيات حوالينا وناس نعرفهم أصيبوا».

وأشارت إلى التوقعات بأن الأرقام ستتصاعد في شهري سبتمبر وأكتوبر، بشكل كبير، واختتمت حديثها موجهة رسالة إلى المواطنين: «احموا أنفسكم وأهاليكم، الكورونا قاسية جدا، أخدت مننا ناس عزيزة، دلال عبدالعزيز فقدناها من توابع الكورونا، وعندنا اتنين من شباب الصحفيين فقدناهم مؤخرا أحمد عواد وبدوي شلبي، احموا أنفسكم ومن حولكم باللقاح».