7 معلومات.. «هابات سبتمبر» المسببة للغرق بالإسكندرية وطرق تجنبها

برز مصطلح «هابات سبتمبر» في الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يأتي نتيجة لشدة الرياح وارتفاع أمواج شواطئ الإسكندرية، والتي تسبب حالات غرق عديدة في تلك الفترة من كل عام.

«الوطن» التقت بالدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد قسم الرياضات المائية كلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية والمتخصص بالغوص والإنقاذ، للوقوف عن تفاصيل ارتفاع الأمواج، التي عرفت بمسمى «هابات سبتمبر»، أو ما يُعرف شعبياً بمسمى «هوجة سبتمبر».

تغيرات في الألوان والأمواج بسبب «هابات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية

- تسببت «هابات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية في تغيرات على لون البحر وارتفاع الأمواج.

- من المعتاد أن تأتي «هابات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية في منتصف الشهر أو آخره، إلا أنها جاءت في بداية الشهر، وهو ما يشكل خطورة نتيجة تواجد عدد كبير من المصطافين في تلك الفترة، ما يسبب مخاطر عديدة عليهم.

- تظهر ظاهرة تقليل العمالة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي يشكل خطورة مع وجود «هابات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية، التي تحتاج إلى تواجد أعداد كبيرة من عمال الإنقاذ، كونها هذه الفترة تكثر فيها حالات التعرض للغرق.

- الأحد الموافق 12 سبتمبر يُعد ذروة إرتفاع الأمواج في ظل «هابات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية.

نصائح لتجنب خطورة «هابات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية

- عدم تجاوز منطقة «الشمندورة» التي تمثل الخط الفاصل ما بين المنطقة المتاح العوم فيها وما بين التي تمثل خطورة حقيقية على حياة المصطافين والتي تعرف بمسمى «الغريق».

- في ظل ارتفاع الأمواج خلال «هابات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية، يجب التنبيه علي مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة إستعداد الغطاسين والتأكيد علي وجود المراقبين بأبراج المراقبة.

- الانتباه التام للأطفال في شواطئ الإسكندرية خلال ارتفاع الأمواج المتمثلة في رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية والاكتفاء بلعبهم علي الرمال نظراً لأن تيارات السحب بالبحر كبيرة ويبدأ من الشاطئ لأن بداية الموجة هى أقوى نقطة للسحب.