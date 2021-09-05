بدأ تطبيقه في القاهرة.. أسعار الركنات تحت البيت في قانون السايس

بدأت محافظة القاهرة في تنفيذ قانون السايس أو «القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، في عدد من المناطق والأحياء الشهيرة.

وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، تستعرض الأماكن في محافظة القاهرة والتي تم تطبيق قانون السايس فيها حتى الآن، بالإضافة إلى رسوم الركنات، وأهم بنود القانون، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية في السطور التالية..

الأماكن التي تم تطبيق قانون السايس بها في محافظة القاهرة

وتم تطبيق قانون السايس في 8 شوارع و3 ساحات في محافظة القاهرة، وهي كالآتي:

أحياء الوايلي

وسط القاهرة

غرب القاهرة

بولاق أبوالعلا

عابدين

السيدة زينب

قيمة رسوم الركنة تحت العقارات

وبحسب ما جاء في لائحة وزارة التنمية المحلية الصادرة تراوحت الرسوم كالتالي:

- 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي

- 20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.

- 30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.

- 300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

أهم بنود قانون السايس

وجاء في القانون رقم رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المعروف إعلاميًا باسم «قانون السايس».

تقوم كل محافظة بتشكيل لجنة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.

من صلاحيات اللجنة اختيار المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.

يجب حصول السايس على ترخيص من المحافظة محدد به المهام المكلف بها، حتى يقوم بمباشرة عمله.

ومن يعمل بتلك المهنة بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

يقوم السايس بتحصيل قيمة الخدمة «الركنة» بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.