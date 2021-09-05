رفع آثار تصادم 3 سيارات في المحلة.. زفة عروسين تحولت لكارثة

دفعت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، بأوناش لرفع آثار حطام تصادم ثلاث سيارات ملاكي، أثناء زفة عروسين بسبب السرعة الزائدة في منطقة التيسير بمدخل الطريق الفرعي «المحلة - طنطا»، مما أسفر عن تحطم السيارات دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية.

تصادم 3 سيارات ملاكي في حادث تصادم بسبب السرعه الزائدة بالمحلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكي بمدخل منطقة التيسير بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد عمار، رئيس مباحث القسم، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث للوقوف على تطوراته.

كما تم الدفع بأوناش وسيارات رفع آثار حادث سير زفة عروسين، والذي تسبب في تصادم ثلاث سيارات بسبب السرعة الزائدة، وذلك سعيا لإعادة تسيير الحركة المرورية بطريق «المحلة - طنطا».

تفاصيل تصادم السيارات الثلاثه في زفة عروسين

وأفاد شهود عيان بأن سبب وقوع الحادث، هو قيام مجموعة من قائدي السيارات من الشباب أثناء زفة عروسين بالتسابق والتحرك يمينا ويسارا حتى اصطدموا ببعضهم في منطقة التيسير بأرصفة الطريق العمومي، دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، ورفع آثاره من قبل المرور.