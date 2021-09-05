لخريجي الجامعات.. تعرف على شكل نموذج مكلفي الخدمة العامة 2021

تزامنًا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، انطلق تسجيل «أداء الخدمة العامة 2021»، بداية من شهر سبتمبر الجاري 2021، لخريجي الدور الأول، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، وبدأ الكثير من الطالبات والطلاب البحث عن شكل نموذج مكلفي الخدمة العامة 2021، حيث يتمّ قبول الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2021، والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

التخصصات المطلوبة لأداء الخدمة العامة 2021

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، أنَّه يتمّ بدء تكليف خريجي الجامعات لـ«أداء الخدمة العامة» في التخصصات المختلفة لمدة عام، اعتبارًا من شهر أكتوبر 2021 المقبل، حيث يتمّ تكليفهم في التخصصات التالية: «حياة كريمة، برنامج وعي، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، المشروطية الصحية، بنك ناصر، محو الأمية، النيابة الإدارية، النيابة العامة، الأسر المنتجة، أطفال بلا مأوى ورعاية مسنين».

ولفتت وزارة التضامن أنَّ التكليف يكون عقب تسجيل الخريجين فى التخصصات الراغبين بها من خلال ملء نموذج مكلفي الخدمة العامة 2021، مشيرة إلى أنَّ التسجيل يكون من خلال الرابط المرفق هنا، مشيرة إلى أنَّ الخدمة العامة ليست إجبارية، ولكن يطالب الخريج عند تعيينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء منها.

المستندات المطلوبة للتقديم للخدمة العامة

وأوضحت وزارة التضامن، أنَّ مكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي للخريج ، تقوم بإستقبال المتقدمين ، ومعهم المستندات التالية:

- 3 صور شخصية.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- صورتان من المؤهل الجامعي.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

وتمنح المكلفة أو المكلف بالخدمة العامة بعد انتهائهم من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائها لمدة التكليف بالخدمة العامة، حيث يتمّ توزيعهم على 16 وزارة و8 هيئات حكومية في عدة مجالات.