منها السكة الحديد.. تفاصيل الوظائف الحكومية الشاغرة: الشروط والأوراق المطلوبة

يحرص الكثير من خريجي الكليات المختلفة على البحث عن الوظائف الشاغرة، سواء كان ذلك في المؤسسات الخاصة أو القطاعات والهيئات الحكومية، وفي إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، أعلنت عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية عن توفير فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات، على أن يستمر التقديم لتلك الوظائف لمدة محددة من الزمن وفق إعلانات تلك الوظائف.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الحكومية المتاح التقديم لها، وفق إعلانات عدد من الجهات عن وظائف شاغرة.

وظائف السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بالسكة الحديد، بوظائف المهندسين والفنيين الشاغرة، وينتهي التقديم في تلك الوظائف يوم 8 سبتمبر المقبل، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف السكة الحديد

- يتم تعيين الحاصلين على الوظائف المطلوبة بعد إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء إلكترونيات والاتصالات الكهربية أو حاسبات ونظم أو مدني من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

- ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 21 عامًا وألا يزيد عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

المستندات المطلوبة لوظائف السكة الحديد

- المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم للوظائف.

- شهادة ميلاد حديثة للمتقدم للوظائف.

- صورة من البطاقة الشخصية تكون سارية.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية.

- عدد 4 صور شخصية (4×6).

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- أصل الحوالة البريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رقم 40401001.

- يحرص المتقدم للوظائف على تقديم ملف ورقي كبير وكتابة البيانات والوظيفة المتقدم إليها.

وظائف التربية والتعليم

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للوظائف للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية وبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 10 سبتمبر الجاري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف التربية والتعليم

- ألا يزيد السن عن 50 عامًا في شهر أكتوبر عام 2021.

- التقديم يكون بالمدارس الحكومية والمدارس الحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- التقديم يكون لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يجب ملأ الاستمارة للتقديم من هنا.

وظائف المركز القومي للبحوث

أعلن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجته لشغل وظائف مساعدي باحثين (مدخل خدمة) وفق عدد من الشروط هي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة بمرتبة الشرف الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، للقسم الأول كحد أدنى أو ما يعادل هذا المؤهل من أي جامعة معترف بها.

- ألا يزيد السن عن 28 عاما في 1 يناير 2022.

التخصصات المطلوبة في المركز القومي للبحوث

- وظيفة باحث مدرس مساعد: مطلوب «عدد 3 تخصص قانون، عدد 2 تخصص إعلام، عدد 1 تخصص علم نفس، عدد 1 تخصص علوم سياسية، عدد 1 تخصص اجتماع، عدد 1 تخصص كيمياء حيوية».

- وظيفة باحث مساعد: مطلوب «عدد 3 تخصص علم نفس، عدد 2 تخصص كيمياء خاصة، عدد 1 تخصص علم حيوان خاص، عدد 1 تخصص علوم سياسية، عدد 1 تخصص إعلام، عدد 1 تخصص قانون.

المستندات المطلوبة

- شهادة التخرج، البكالوريوس أو الليسانس.

- شهادة التقدير التراكمية.

- شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم للوظيفة.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها بالنسبة للذكور.

- شهادة آداء الخدمة العامة بالنسبة للفتيات.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم للوظائف بشرط أن تكون سارية.

- عدد 4 صور فوتوغرافية.