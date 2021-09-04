أعراض الإصابة بفيروس كورونا دلتا للأطفال.. منها ضيق تنفس

بدأ القلق يراود الجميع خوفًا من متحور فيروس كورونا الجديد «دلتا بلس»، خاصة عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن وجود إصابات به منذ يوليو الماضي، ما دفع أولياء الأمور للتساؤل عن أعراض إصابة الأطفال الأقل من 12 عامًا بالسلالة الجديدة، لاسيما أنهم لم يتلقوا أي لقاحات مضادة للفيروس.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا دلتا للأطفال.. لا تختلف عن البالغين

وقال الدكتور خالد عبدالعزيز، مدير مستشفي الصدر بإمبابة، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا دلتا للأطفال لا تختلف كثيرًا عن الأعراض المصاحبة للأشخاص البالغين، مشيرًا إلى أن الاختلاف يعود إلى ارتفاع المضاعفات المصاحبة للأطفال المصابين.

وذكر أن الأعراض المصاحبة لمتحور «دلتا بلس» تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة طوال فترة الإصابة، وصعوبة التنفس، وألم في الصدر، واحتقان في الحلق، مع وجود كحة.

وأضاف خالد عبدالعزيز أن هناك تحديثًا لبروتوكول علاج فيروس كورونا للأطفال خلال الأسبوع الجاري من قبَل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لمصر، يشمل إضافة بعض الأدوية التي تقلل من أعراض فيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس»، وإضافة أخرى متعلقة بالفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي، وكذلك إضافة أنواع للحالات المتوسطة للأطفال لتخفيف الاحتقان وألم الصدر.

الأطفال ممنوعون من تلقي لقاح كورونا

وأشار مدير مستشفى الصدر بإمبابة إلى أنه يجب على أولياء الأمور التشديد على ذويهم بعدم مخالطة أي أشخاص مصابين بفيروس كورونا لتجنب العدوى بالفيروس، مبينًا أن المراهقين والأطفال من الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح.

وذكر أن هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس كورونا لتحديث البروتوكولات، وفقًا لمتحورات الفيروس والمضاعفات المصاحبة له.