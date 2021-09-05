عاجل.. السيسي للجمعيات: «هاتو للناس رؤوس الماشية اللي بتجيب 40 كيلو لبن في اليوم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يعي جيدا أن الجمعيات الخيرية تقوم بتوزيع الأغذية والسلع ولكن تقوم بتوزيع مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على المواطنين « لو قدرنا نحول الأسرة من الاحتياج الشديد لإنها تقدر تلبي حاجتها من قدراتها بدعم الجمعيات، ولو هديكو مثال لو هنوزع رؤوس ماشية للمواطنين في القرى علشان تساعد تحسن حياتهم.. بس راس الماشية دي هتحسن ايه وهتجيبله إيه؟.. ياترى نقدر ندي الأسرة نوع ماشية من اللي بيجيب 30 و40 كيلو لبن في اليوم وتفرق معاه أوي.. لو بنديهم راس الماشية اللي تعمل كدا هبقى سعيد.. هي غالية شوية ولكن بتكلم علشان الناس».

وأضاف السيسي خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، «بتكلم عن بقر وجاموس بيدي كتير.. أنا بضرب مثال وبتكلم عن الفكرة إننا نيجي كل سنة نقول خرجنا اللي يشتغل ويبقى يشدد جزء من تمنها بدون فوائد، والمقصود بالكلام ده إنه كل مايكون القدرة المالية للدولة كبيرة نقدر نعمل».