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السيسي عن تحيا مصر: «الـ100 مليار اللي كنا بنحلم بيهم مجوش لحد دلوقتي»

الرئيس يوجه رئيس الوزراء بزيادة واردات الصندوق بالتبرعات وحشد الموارد

كتب:

شريف سليمان
10:54 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ صندوق «تحيا مصر» استهدف تجميع أموال تكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة أنَّ «الـ100 مليار اللي كنا بنحلم بيهم مجوش لحد دلوقتي، وعشان كدة بقول لدكتور مصطفى، يبقى فيه وسيلة تضيف للصندوق أكتر من كده، سواء من تبرعات الناس أو موارد نقدر نحشدها».

محتاجين نسعد الناس ونطوّر أكتر من كدة

وتابع: «محتاجين نسعد الناس ونطوّر أكتر من كدة، نطوّر في الممارسة، دخلنا في موضوع الإسكان وحاولنا نحل المسألة بشكل أفضل، وأطلقنا مبادرات صحية مختلفة مثل نور حياة، وحققنا نجاحًا فيها، وهناك الأطفال بلا مأوى، لكن لسه، وفي الخير أتصوّر كلنا بنبقى عشمانين نعمل فيه أكتر، محتاجين نعمل فيه أكتر، وكل ما تكون قدراتنا المالية كبيرة كل ما هنعمل أكتر».

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