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السيسي عن إحلال المركبات: عاوز 10 آلاف عربية للناس ولو هندفع نصف الثمن

كتب:

محمد عزالدين
11:13 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة «إحلال المركبات» القديمة بأخرى تعمل بغاز، قائلًا: «نوقف في الشوارع العربيات القديمة ونقول لصاحبها خد العربية الجديدة ونكتب اسمه واللي يقدر يدفعه يدفعه واللي ميقدرش ندفعه احنا».

عاوز ألاقي 10 آلاف عربية مرصوصين من صندوق تحيا مصر

وأضاف «السيسي» خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، «كل لما تكون القدرة المالية للدولة أو لعمل الخيري عالية هتفرق مع الناس، اللي راكب عربية قديمة هلكانة مغلباه في الإصلاح ومحدش عاوز يركبها معاه، لكن لو العربية شكلها جديدة ونضيفة وبتاخد غاز بسيط، عاوز ألاقي 10 آلاف عربية مرصوصين من صندوق تحيا مصر».

السيسي لمسؤولي تحيا مصر: معكومش فلوس؟

ووجه حديثه للمسؤولين بصندوق تحيا مصر قائلًا: «عاوز ألاقي 10 آلاف سيارة مرصوصة نديها للناس اللي بيركبوا العربيات دي، حتى  لو هيسددلك نص التمن ولا حاجة بس منسيبهوش كدة.. معكومش فلوس؟».

أرجو نطور أدائنا.. بدل ما نوزع مليون واتنين وتلاتة مليون كرتونة

وتابع رئيس الجمهورية: «أرجو إننا نطور أدائنا، بدل ما نوزع مليون واتنين وتلاتة مليون كرتونة إن شئتم، لكن أيضًا نحوّل حياة الأسر من حالة صعبة لحالة استقرار». 

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