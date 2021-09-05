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السيسي: بالنسبة لي كمسؤول عن الناس في مصر «مليش غير ربنا وكفى به»

كتب:

شريف سليمان
11:05 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الله عز وجل أن يجنب مصر مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسي كلمته باحتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بالنسبة لي كمسؤول عن الناس في مصر مليش غير ربنا وكفى به، إن هو يسعدنا ويحمينا وبالمناسبة زي ما قلت قبل كده، كل المخلوقات مخلوقاته، وكورونا جزء من مخلوقاته فهو يكفينا شرها ويكفي مصر وكل العالم أذاها وتأثيرها".

وتابع: "أقول يا رب اللهم انت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم".

وأوضح: "إحنا على طول قدام المخاطر نطلب من العظيم إنه يساعدنا".

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