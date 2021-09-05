جداول الحصص اليومية للمدارس السعودية: «ابتدائي ومتوسط وثانوي»

حددت وزارة التعليم السعودية زمن الحصص الدراسية في مراحل التعليم العام الثلاث مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2021، إذ بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن جداول الحصص اليومية للمدارس السعودية.

جداول الحصص اليومية للمدارس السعودية

ووفقًا لصحيفة «عكاظ»، من المقرر أن يكون زمن الحصة في المدارس الابتدائية التي ستكون فيها الدراسة عن بُعد لمدة تقارب الشهرين (28 دقيقة) على أن يكون الفرق بين الحصص دقيقة واحدة فقط، ومدة وقت الصلاة 8 دقائق.

وفي المرحلة المتوسطة يكون زمن الحصة (45 دقيقة) وفترة استراحة في وسط اليوم الدراسي مدتها 15 دقيقة، ووقت صلاة الظهر 10 دقائق.

أما المرحلة الثانوية فيكون زمن الحصة (50 دقيقة)، وزمن الاستراحة 15 دقيقة، ووقت صلاة الظهر 10 دقائق.

‏جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الأول

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الخامس

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «عام اختياري وتحفيظ اختياري»

وشددت وزارة التعليم السعودية على ضرورة الالتزام بالتوقيت الزمني والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال فترة الاستراحة، وأن يكون الإشراف اليومي على الطلاب من قبَل الهيئتين الإدارية والتعليمية.

وكانت الوزارة أشارت إلى ضرورة حضور طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للدراسة، على أن يجري تقسيم الطلبة إلى مجموعتين؛ مجموعة تحضر ومجموعة تدرس عن بُعد، بالتناوب على مدار أسبوعين في حال لم يجر تطبيق إجراءات التباعد في الفصول الدراسية بالمدارس ذات الكثافة العالية، بحيث تُمكَّن كل مجموعة من دراسة 5 أيام حضوريًا و5 أيام عن بُعد، إذ يجري بث دروس الحصص اليومية عبر ⁧قنوات «عين»‬⁩ على عربسات تردد 12437.