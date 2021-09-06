«معلمين مغاغة» تكرم المتفوقين وحفظة القرآن وحملة الماجستير.. الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت اللجنة النقابية للمعلمين بمركز مغاغة بشمال المنيا، إقامة حفلا لتكريم ابناء المعلمين المتفوقين دراسيا في المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وحفظة القرآن الكريم من المعلمين، الذين لم يسبق تكريمهم من النقابة سابقا، وحملة الماجستير والدكتوراه من المعلمين أثناء الخدمة، ولم يسبق تكريمهم، والمعلمين المحالين للمعاش عام 2020.

ووضعت اللجنة النقابية بمغاغة، شروطا لتكريم أبناء المعلمين المتفوقين، وهي أن يكون المتقدم حاصلا على مجموع 275 درجة بنسبة 97% بالشهادة الإعدادية، ومجموع 362 درجة بنسبة 88% بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، و328 درجة بنسبة 80% للثانوية العامة شعبة رياضة، و287 بنسبة 70% للثانوية العامة أدبي.

المستندات والأوراق المطلوبة

1- صورة من شهادة النجاح معتمدة صورة طبق الأصل.

2- صورة كارنيه نقابة المعلمين وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

3- صورة شخصية للطالب.

4- صورة شهادة ميلاد للطالب.

5- رقم تليفون ولي الأمر.

وتوضع هذه المستندات داخل حافظة بلاستيك.

بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه تقديم الآتي:

1- صورة من الرسالة أو الشهادة معتمدة صورة طبق الأصل.

2- صورة كارنيه النقابة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- صورة شخصية ورقم التليفون داخل حافظة بلاستيك.

وبالنسبة لحفظة القرآن الكريم تقديم الآتي:

1-إحضار صورة كارنية النقابة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3-صورة شخصية ورقم التليفون داخل حافظة بلاستيك.

حفل التكريم يوم 6 أكتوبر المقبل

وسيجري عقد اختبارا لحفظة القرآن يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري، بمقر النقابة بمغاغة في الساعة العاشرة صباحا.

وتقدم جميع الأوراق والمستندات في فروع التكريم الثلاثة بمقر النقابة بمغاغة، في موعد غايته 15 من شهر سبتمبر الجاري، ولن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذا الموعد، على أن يقام حفل التكريم يوم 6 أكتوبر المقبل، بقاعة حورس بشارع السلام بمدينة مغاغة في الساعة العاشرة صباحا.