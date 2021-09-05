الرئيس السيسي يوجه باستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائمين على صندوق «تحيا مصر» اليوم ضمن احتفالية «أبواب الخير»، بتوفير تمويل لاستبدال 10 آلاف سيارة أجرة متهالكة بأخرى حديثة وتوزيعها على السائقين، على أن يسدد المواطنين بتسديد جزء من ثمنها والباقي على أقساط وذلك بهدف رفع قدر.

السيسي: عاوز الاقي 10 آلاف عربية مرصوصين من صندوق تحيا مصر

وأضاف «السيسي» خلال حديثه باحتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، «كل لما تكون القدرة المالية للدولة أو لعمل الخيري عالية هتفرق مع الناس، اللي راكب عربية قديمة هلكانة مغلباه في الإصلاح ومحدش عاوز يركبها معاه، لكن لو العربية شكلها جديدة ونضيفة وبتاخد غاز بسيط، عاوز آلاقي 10 آلاف عربية مرصوصين من صندوق تحيا مصر».

و وجه الرئيس السيسي، حديثه للمسؤولين بصندوق تحيا مصر، قائلًا: «عاوز ألاقي 10 آلاف سيارة مرصوصة نديها للناس اللي بيركبوا العربيات دي، حتى لو هيسددلك نصف ثمنها ولا حاجة بس منسيبهوش كده.. معكومش فلوس؟».

أرجو تطوير الأداء لتوزيع 3 ملايين كرتونة

وتابع رئيس الجمهورية: «أرجو إننا نطور أداءنا، بدل ما نوزع مليون واتنين وتلاتة مليون كرتونة إن شئتم، لكن أيضًا نحوّل حياة الأسر من حالة صعبة لحالة استقرار».

صندوق تحيا مصر لو عنده قدرة مالية كبيرة ممكن يجي وقت علينا نجهز أرض زراعية

وأكّد رئيس الجمهورية، ضرورة تطوير حياة الناس لتصبح أكثر استقراراً، متسائلاً عما «إذا تمّ توفير وسائل الوقاية من كورونا ضمن العبوات التي جرى توزيعها اليوم»، مطالباً المصريون بتوخي الحذر واتباع الاجراءات الاحترازية وتلقي لقاح كورونا بمعدلات أكبر والتجاوب مع الحملات، ليتمّ الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات والطلاب في المرحلة الثانوية للوصول إلى مناعة القطيع.