اليوم.. طلاب ثانوية عامة يمتحنون في «الجبر والهندسة الفراغية» دور ثان

يؤدي اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر الجاري، طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، امتحان «الجبر والهندسة الفراغية» للدور الثاني، ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مع مراعاة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: رصدنا 6 حالات غش مع بداية أول أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم رصد نحو 6 حالات غش حتى الآن في امتحانات الثانوية العامة الدرو الثاني، منوها إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الغشاشين في امتحانات الملاحق، مؤكدا أن الوزارة وفرت مراجعات مكثفة لطلاب الثانوية العامة للتدريب على نماذج لامتحانات الدور الثاني والتعرف على طرق الإجابة الصحيحة للامتحانات وكيفية التعامل مع نظام البابل شيت.

وزير التعليم: وفرنا مراجعات لطلاب الثانوية العامة للتدريب على امتحانات الدور الثاني

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، ستظهر عقب انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، حتى تستعد الوزارة الاستعداد الأمثل لبداية العام الدراسي الجديد 2022، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس، بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

شوقي: نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ستظهر عقب انتهاء الامتحانات بأيام قليلة

وأكد وزير التعليم، أن العام الدراسي الجديد 2022، سيبدأ في موعده 9 أكتوبر المقبل، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تستقبل المدارس نحو 19 مليون طالب وطالبة، موضحا أن الوزارة ستعمل على تسيير العام الدراسي الجديد، رغم كل الصعوبات المتواجدة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.