موعد إعلان نتيجة تحويل المدارس التجريبية الجيزة 2021

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن نتيجة تحويل المدارس التجريبية الجيزة 2021، مؤكداً أنه سيجري إعلان النتيجة يوم 15 سبتمبر الجاري، على موقع المديرية الإلكتروني، بالرقم القومي للطالب، مشددا على ضرورة كتابة البيانات بدقة، لافتاً إلى أن التحويلات جرت إلكترونيا.

نتيجة تحويل المدارس التجريبية الجيزة 2021 تعلن إلكترونيا

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة تحويل المدارس التجريبية الجيزة 2021 تعلن إلكترونيا على موقع المديرية عقب الانتهاء من فحص جميع طلبات التحويل، موضحاً أن المديرية حرصت على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية لفحص طلبات التحويل واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتحويل.

مصدر: «التعليم» لم ترسل أي مستندات بشأن مصروفات المدارس التجريبية الجيزة 2021

وأشار المصدر، إلى أنه لم يجري إعلان مصروفات المدارس التجريبية الجيزة 2021، مؤكداً أن المصروفات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من الأعوام الماضية، موضحاً أن الوزارة لم ترسل أي مستندات رسمية بشأن مصروفات العام الدراسي الجديد.

وتابع المصدر، بأنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالكثافة الطلابية المحددة لكل مدرسة قبل إعلان نتيجة تحويل المدارس التجريبية الجيزة 2021، لافتاً إلى أنه جاري الاستعداد للعام الدراسي الجديد وذلك بتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا وتشكيل قاعدة بيانات رسمية لتسجيل أسماء المعلمين الذين تلقوا اللقاح.

«الجيار»: مراعاة الكثافة الطلابية في تحويل المدارس التجريبية الجيزة 2021

وفي سياق متصل، أكد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن المديرية كثفت من جهودها للانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا استعداداً للعام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتعليمات التحويل بين المدارس ومراجعة الكثافة الطلابية لكل مدرسة قبل قبول أي طلبات للتحويل.