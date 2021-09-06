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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:30 ص | الإثنين 06 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يغلب على مواليد برج السرطان الرومانسية والعطف كما يتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع، وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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