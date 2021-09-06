حظك اليوم برج العذراء الإثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج العذراء التعاون والعمل مع الآخرين، ودائما ما يتوقع منهم أن يقوموا بمهامهم بمهارة واحترافية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح الأمور.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.