تعرف على محاور الطريق الدائري بشرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ طفرة عمرانية كبيرة خاصة في مجال الطرق حيث وجهت القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري الرابط بين مدخل المدينة، وكمين مفارق دهب، نظرا لأهمية الطريق الرابط بين شرم الشيخ ودهب وطور سيناء.

إنشاء ٦ كباري على الطريق الدائري

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد أمس، الأحد، العمل بأول كوبري «لوب»، دوران للخلف من اتجاه بوابة شرم الشيخ بالطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ ضمن أعمال إنشاء عدد 4 كباري بالطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ ضمن المشروعات القومية وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأثنى المحافظ علي تقدم الأعمال بالطريق مشيدا بالعمالة الذين يؤدون أعمالهم بجد ونشاط وتتضمن الأعمال إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و 5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كوبري منهم 4 لوب وطول الطريق 21 كم . U.T دوران للخلف، رافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

الانتهاء من طريق نبق وتطوير طرق إسكان العاملين ومنطقة حي النور

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من تطوير طريق نبق السياحي بطول 6.5 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 52.2 مليون جنيه تمويل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتتضمن توسعة الطريق ليصبح اتجاهين كل اتجاه يضم حارتين جرى، وجرى الانتهاء من إنارة الطريق بنحو 750 عامودًا، وتطوير عدد من الطرق الداخلية بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وجارٍ تطوير طرق داخلية بطول 4.8 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية.

وأضاف أن هناك تطوير للطرق في منطقة سكن العاملين وحي النور وربطها بالطريق الدائري ومحورآخر يصل منطقة سكن العاملين بمنطقة السوق التجاري بشرم الشيخ لتقليل الوقت وتسهيل الحركة من حي النور الي الطريق الدائري ومنطقة السوق القديم.