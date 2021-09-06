تفاصيل اعترافات بائع كبدة بقتل زوجه خاله: «كانت بسبع أرواح»

«ولية بسبع أرواح، كل ما أضربها سكينة، أروح أغسل السكينة من دمها، أرجع ألاقى لسه فيها الروح»، بهذه الكلمات لخص «رجب .م» 29 سنة، بائع كبدة، المشهد الأخير فى جريمة قتله لزوجة خاله «خيرية» 61 سنة، داخل شقتها فى منطقة مينا البصل بالإسكندرية، حيث أقر المتهم فى تحقيقات النيابة بأنه قتلها طعنا بسكين، وسرق منها 10 آلاف جنيه لسداد ديونه، بعد أن سبته وشتمت خاله المتوفي، ورفضت إقراضه المبلغ الذى يحتاجه لسداد دينه، حيث كانت تحتفظ بالمبلغ للسفر لأداء العمرة.

ديون و5 أبناء وتهديد بالسجن وراء الجريمة

قال المتهم إنه يتيم وهو وأشقاؤه منذ صغره، وكان يعيش لدى خاله، قبل أن تطرده زوجة خاله (المجنى عليها)، فتعلم صنعة إعداد الكبدة، لكن العائد كان قليلا، وتراكمت عليه الديون، ثم مات شقيقه وترك له 5 أبناء، فقرر أن يتوجه لزوجة خاله للاقتراض منها لأنه كان على وشك دخول السجن لكنها عاملته بطريقة غير لائقة، وسبت خاله المتوفي وشقيقه أيضا: «قلت لازم ابعتها لجوزها».

اشترى فاكهة ولحمة وسمك بالأموال المسروقة

يتابع المتهم: «ساعتها شعرت بالإهانة وصعبت عليّا نفسى بتشتم الأموات، والشيطان سيطر علي ودخلت المطبخ أخدت السكينة وطعنتها فى بطنها مرتين، ولقيتها لسه فيها الروح فذبحتها من رقبتها، ودخلت حجرتها وأخدت الفلوس الموجودة فى الدولاب وتركت الشقة وأغلقت الباب من الخارج، وأخذت معى أداة الجريمة، وذهبت إلى ترعة المحمودية، وانتظرت كثيراً حتى يختفى المارة، وبعد ذلك رميت السكينة فى الترعة، وذهبت إلى البيت ودخلت حجرة النوم، وأغلقت الباب من برة، وأخرجت الفلوس من ملابسى ووجدتها 10 آلاف و840 جنيهاً، وذهبت إلى أصحاب الديون وسددت جزءاً كبيراً من ديونى، واشتريت فاكهة ولحمة وسمك وفراخ وخضراوات للبيت».

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتمت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التى قضت أمس بإعدامه شنقا.