 النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس الثانوي العام بدمياط لـ225 درجة

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسى 2022 /2021، من مجموع 230 درجة إلى 225 درجة، وذلك تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور، بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام، نظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام، ببعض مدارس المرحلة الثانوية.

للمرة الثالثة والأخيرة.. محافظ دمياط تنزل بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي

وسبق الحصول على موافقة محافظ دمياط للنزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوى العام، حيث تُعد تلك الموافقة الثالثة والأخيرة للقبول بمجموع 225 درجة، وذلك فقط بالمدارس الثانوية التي يوجد بها أماكن شاغرة، بعدد من الإدارات التعليمية.

مدير مديرية التربية والتعليم: توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة

وذكر عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم توجيه الإدارات التعليمية، بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعى والأسرى، مع أخذ تعهد على ولى الأمر، بعدم مطالبته بتحويل نجله طوال فترة الدراسة بتلك المرحلة، لتفادي حدوث كثافات عالية بباقي المدارس.

وأكد «عثمان»، أن مديرية التربية والتعليم، حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2020-2021، من خلال الموضوع المحوري الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي.

وهنأ وكيل الوزارة، الرائدة المثالية نجلاء محمود أحمد محمود، الأخصائية بإدارة كفر سعد التعليمية، لحصولها على المركز الثاني، معربا عن سعادته بهذا الفوز المستحق، مقدما الشكر ليحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية، ورابحة السيد مسئول الاتحادات الطلابية بديوان المديرية، ولكل من ساهم وساعد في تلك المسابقة متمنيا دوام التقدم.