التعليم تعلن أسماء العشر الأوائل في مسابقة Microsoft Office Specialist

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الطلاب العشر الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة مايكروسوفت العالمية، التي تعد من أكبر المسابقات على مستوى العالم في الحاسب الآلي، ويشارك بها أكثر من 150 دولة تتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم.

وأشارت الوزارة إلى إن المسابقة نظمها فريق التدريب بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة Certiport، حيث تم تدريب نحو 5000 طالب على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التطوير التكنولوجي في المرحلة العمرية من سن 13 إلى 18عامًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وتصفية المشاركين ليتم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية لتبدأ المرحلة النهائية؛ لاختيار أفضل 10 طلاب.

الوزارة تهنئ الطلاب الفائزين

وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، حيث فاز بالمركز الأول الطالب محمود عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز بالمركز الثانى الطالب محمد عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز الطالب عبد العظيم خيرى (محافظة بنى سويف) بالمركز الثالث، ومن (محافظة سوهاج) فازت الطالبة رازان محمود محمد بالمركز الرابع، والطالبة سارة فايز بطرس بالمركز الخامس، والطالبة كريست هاني بالمركز السادس، أما المركز السابع ففاز به الطالب محمود الخشت (محافظة كفر الشيخ)، وفاز بالمركز الثامن محمد السيد (محافظة القاهرة)، وفازت الطالبة شهد هنداوي ( محافظة كفر الشيخ) بالمركز التاسع، وفاز الطالب زياد عبد المجيد (محافظة القليوبية) بالمركز العاشر.