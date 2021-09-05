اللون والملمس والشم.. استشاري يوضح طريقة التعرف على اللحوم الفاسدة

كشف الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، عن بعض الطرق التي تُساعد المواطنين في الكشف عن اللحوم الفاسدة، وتمييزها عن اللحوم السليمة، فذكر أن درجة الحرارة والضوء ونمو الميكروبات والتعرض للأكسجين تسهم في تغير لون اللحوم، موضحًا في الوقت ذاته أن اللحوم يجب أن يكون ذات لون أحمر.

الملمس اللزج للحوم يشير لوجود البكتيريا المتعفنة به

وأضاف «شلتوت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه عندما يتحول الجزء الداخلي من اللحم النيء إلى اللون البني أو الرمادي، يجب التخلص من اللحم لأنه بذلك يكون بدأ في التعفن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الملمس اللزج للحم يمكن أن يشير إلى وجود البكتيريا المتعفنة به.

تمييز اللحم الفاسد عن غيره عن طريق الرائحة

وأوضح أستاذ الرقابة على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة بنها، أنه يمكن تمييز اللحمة الفاسدة من غيرها من خلال الرائحة، إذ أن رائحة اللحم البقري الطازج معروفة، إلا أن اللحم الفاسد له رائحة نفاذة ومتعفنة، وفي حال لم تجد رائحة غريبة ولكنك لا تزال ترى علامات تسوس في اللون أو الملمس، فابتعد عن استخدامها أيضا.

أعراض تصيب الإنسان حال تناوله لحوم فاسدة

وشدد الدكتور فهيم شلتوت، على ضرورة وقاية جسم الإنسان من التعرض للأمراض أو التسمم من خلال تناول اللحوم، فمن أعراض تناول اللحم الفاسد، الإصابة بالحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، ومن أجل تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، قم بطهي اللحم جيدًا واستخدم مقياس حرارة تصل إلى 71 درجة مئوية.