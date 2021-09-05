«مستقبل وطن»: مصر أخذت خطوة الإصلاح وشعبها دفع الفاتورة

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وضح طريقة الإنفاق في صندوق تحيا مصر، لكي يطمأن المواطنين من أجل تشجيعهم على التبرع، خاصة أن المشروع أنفق في تطوير العشوائيات وتطوير سكن كريم للمواطنين، مبينًا أن الناس رأت كيف ذهبت أموالها للعمل الخيري في ظل تطبيق أفكار غير تقليدية من جانب الحكومات، من أجل تحقيق المشاريع في وقت سريع حتى لا تأخذ المشروعات 50 سنة أو 30 سنة.

صندوق تحيا مصر ساعد في إنجاز العاصمة الإدارية

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن صندوق تحيا مصر هو الذي نفذ العاصمة الإدارية ولم يدفع المواطن منها شيء، لافتا إلى أن الصناديق تساعد مع ميزانية الدولة، لأن ميزانية الدولة لن تكفي بمفردها.

«الخولي»: مصر أخذت خطوة الإصلاح وشعبها دفع الفاتورة

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: «هناك دول لم تأخذ فاتورة الإصلاح الاقتصادي ودفعوا الثمن مثل لبنان، ربنا معاهم وكذلك اليونان بس مصر خدت خطوة الإصلاح وشعبها دفع الفاتورة، وسلامة المجتمع شيء يخص الفقير والمتوسط والغني يعني الهرج اللي حصل بعد ثورة يناير من إنفلات أمني أثر على الجميع، ودي فترة لازم الكل يساهم فيها لحد ما نعدي ده، وضع طبيعي أن يشارك المواطن بدفع جزء من تبرعاته».

«تحيا مصر» يحقق العدالة الاجتماعية

من جهته قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر قادت ثورتين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشمل تحسين حياة المواطن في الصعيد حتى لا يسافر من محافظته ليحصل على العلاج، ولكي يجد الطالب مدارس قريبة منه ليتعلم، لافتا إلى أن الناس قاموا بثورتين ونزلول إلى الشارع لتحقيق هذه المطالب، وهذا ما يتحقق في مصر في الوقت الحالي من خلال صندوق تحيا مصر.