«أطلع من هدمي».. 5 مشاهد عفوية لشيرين عبد الوهاب من حفل السعودية

حالة كبيرة من البهجة أضفتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح حفلها بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، فلم تتخلى الفنانة المصرية عن عفويتها المعهودة على المسرح، والتي ظهرت بشكل واضح في الحفل الغنائي.

وكشفت شيرين عبد الوهاب، أمس، لجمهورها سبب توترها قبل حفلها الأول في جدة، وكان ذلك بسبب الوعكة الصحية لوالدتها، التي نقلت إثرها إلى المستشفى، قائلة: «أنا بعتذر أني الحفلة اللي فاتت متوترة، لكن أنتم عارفين الظروف والدتي كانت تعبانة».

وشهد حفل الدمام، عدد من المواقف الطريفة التي كانت بطلتها شيرين عبد الوهاب على المسرح:

- خاطبت الفنانة شيرين عبد الوهاب ابنتها الصغرى هنا، خلال الحفل، قائلة: «أنا بناتي الاتنين موجودين، ممكن واحدة فيهم تغني لكن التانية مستحيل.. جهزي نفسك يا هنا».

- مازحت شيرين الحضور الذين طلبوا منها أكثر من مرة غناء «حبة جنة»، قائلة: «أطلع من هدومي قولتلكم حاضر».

- وروت شيرين عبد الوهاب، أنها تعجبها تصفيفة شعرها قبل الحفل، وهو الأمر الذي أغضبها بشدة، وغيرتها قبل صعودها على المسرح، «عملي شعري بوني تيل قمت ضربته بالقلم، ولميت شعري بالاستيك»

- طلب أحد الحضور من شيرين عبد الوهاب غناء أغنية «خليك جبان»، لترد عليه: «ماعاش اللي يخوفك يا حبيبي».

- طمأنت شيرين الجمهور على الحالة الصحية لوالدتها، أنتم ناس مأصلين وكمل.. أنا مبسوطة وهي الحمد الله كويسة».

" يا بتفكّر يا بتحس مافيك توقف بالنص "pic.twitter.com/N3HplY3Ia4 — موسيقى (@iMusiqa) September 4, 2021

شيرين عبد الوهاب تنتهي من تحضيرات ألبومها

وكشف الفنان حسام حبيب، الذي حرض على مرافقة شيرين عبد الوهاب خلال رحلة حفلاتها في المملكة العربية السعودية، أنها انتهت من تحضيرات ألبومها الجديد، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.