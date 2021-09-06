فرق طبية ثابتة ومتنقلة تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في دمياط

واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، جهودها المكثفة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس الحكومية والخاصة، والعاملين بالمنشآت الصناعية بلقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية الثابتة، واستخراج الشهادات المعتمدة لهم، للراغبين في استخراجها، مع التنبيه عليهم باتباع كل الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء التطعيم.

وكيل وزارة الصحة: كل مراكز التطعيم مستمرة في العمل بكامل طاقتها

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفا أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكتروني من هنا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

صحة دمياط: مبادرة معا نطمئن للتوعية بالإجراءات الاحترازية الوقائية ضد كورونا

وواصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، مبادرة معا نطمئن، للتوعية بالإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا الوبائي، وأهمية تلقي لقاح كورونا، بواسطة فرق التواصل المجتمعي، التابعة لإدارة الإعلام والتوعية والتعليم بمدينة وشواطئ ومصيف مدينة رأس البر، التي ستستمر لمده شهر كامل، وذلك بنشر الوعي الثقافي، والتوعية بالإجراءات الإحترازية الوقائية، وأهميه تلقي لقاح كورونا في الأماكن الأكثر ازدحاما.