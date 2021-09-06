إصابة ربة منزل في البحيرة سقطت بها شرفة المنزل

أصيبت قبل قليل، ربة منزل، إثر سقوط شرفة منزل بها أثناء قيامها بنشر الغسيل بمنطقة طور سينا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بمنزل ملك محمد عبداللطيف، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد سقوط شرفة الطابق الثاني بمنزل ملك محمد عبداللطيف، ما أدى إلى إصابة سيدة أثناء قيامها بنشر الغسيل.

نقل المصابة إلى المستشفى

على الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم فرض كردون أمنى وجرى فصل المرافق عن المبنى، ونقل السيدة المصابة لمستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات اللازمة.

انهيار عقار بشارع السجن

كان قد شهد شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، الشهر الماضي، انهيار عقار مكون من 5 طوابق، ما أدى إلى مصرع 5 وإصابة 2 آخرين، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وفي حادث آخر لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بقاعة أفراح تحت الإنشاء بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى محمود محمد توفيق الشرقاوي، 30 سنة، جثة هامدة إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل قاعة أفراح بنطاق ذات المركز.