رئيس مدينة رأس سدر: افتتاح الكورنيش الشهر المقبل بعد انتهاء التطوير

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، إن أعمال تطوير كورنيش رأس سدر أوشكت على الانتهاء حيث جرى الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل والمباني الخرسانية، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال الانترلوك والبلدورات وأعمدة الإنارة ومقاعد المواطنين.

وأضاف أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، زار المدينة الشهر الماضي لمتابعة الأعمال وقرر إقامة شاطئ عام يناسب المدينة التي تستقبل نحو 150 ألف سائح في موسم الصيف.

١٠ ملايين جنيه تكلفة تطوير الكورنيش

أكد علي حمادة أن الكورنيش الجديد في رأس سدر تبلغ تكلفة المشروع نحو 10 ملايين جنيه، وطوله 1600 متر، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من أكثر من 90٪ من الأعمال، ويتضمن إنشاء منطقة تجارية ترفيهية خدمية للمواطنين و زائري المدينة، وإقامة شارع 306 على غرار ما جرى إنشائه بمدينة طور سيناء، وأيضًا ممشى للدرجات، وسوف يجري افتتاحه الشهر المقبل وسط احتفالية كبيرة حيث يعد هذا المكان هو المتنفس الوحيد لأهالي المدينة، ويضيف للمدينة قيمة سياحية جديدة.

انتعاش السياحة الداخلية برأس سدر

وأضوح السيد عوض عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، أن مدينة رأس سدر من أشهر المدن في مجال السياحة الداخلية علي مستوى مصر، وتشهد المدينة انتعاشة سياحية كبيرة هذا العام بسبب إقبال المصريين علي قضاء الإجازة في المدينة.

وأضاف أن المدينة كانت تعاني من نقص الخدمات مثل عدم وجود متنزهات للمواطنين، وثمّن قرار المحافظ بإنشاء كورنيش رأس سدر العام وممشى أهل مصر الذي يضم أنشطة هامة مثل كافيهات، مطاعم، ملاهي، وطالب «عوض»، المواطنين بالحفاظ علي هذه المشروعات التي يستفيد منها أهالي المدينة وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب.