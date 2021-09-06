آخر موعد للحجز الخميس المقبل.. كل ما تريد معرفته عن شقق «سكن لكل المصريين 2»

تضم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، جاهزة للتسكين الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، يجرى تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، وتعد «سكن لكل المصريين 2»، أول المشروعات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التى أطلقها البنك المركزي رسميًا، خلال الفترة الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، كحد أقصى.

شقق «سكن لكل المصريين 2»

ويستمر حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر الجاري، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم الحجز من خلال شراء كراسة الشروط، من داخل مكاتب البريد الممكنية، بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وسداد مقدم جدية الحجز، ومن ثم رفع الأوراق المطلوبة للحجز الكترونيا، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتراوح أسعار الشقق ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2، للمواطنين من محدودي الدخل ما بين 164 إلى 310 آلاف جنيه، بينما سجلت أسعار الشقق للمواطنين من متوسطي الدخل، 471 حتى 950 ألف جنيه.

نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2»

ويتسائل بعض المواطنون الراغبون فى الحصول على شقة ضمن «سكن لكل المصريين 2»، عن نظام سداد الشقق ضمن المبادرة، ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتم سداد الشقق كاملة التشطيب، من خلال سداد 12 دفعة ربع سنوية، بفائدة 3% متناقصة، وسداد يصل إلى 30 عاما، وفقا لمبادرة التمويل العقاري.

أماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»

- لمحدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

- لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).