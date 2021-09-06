ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 221.5 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 221542850 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4581744 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 198036657 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 261778 حالة.. والحكومة تعلن عن تعديلات في قواعد التباعد

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 1375 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 261778 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات2327 حالة.

وأعلنت الحكومة، عن تعديلات في قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة «كورونا» والتدابير الخاصة لعطلة عيد «تشوسوك» وسط استمرار الفيروس في الانتشار.

وستظل عاصمة البلاد «سول» والمدن المجاورة لها التي تشمل إقليم كيونجكي ومدينة إنتشون، تحت المستوى 4، بينما ستكون المناطق الأخرى تحت المستوى 3، لمدة شهر إضافي.

كما قررت الحكومة، تخفيف بعض القواعد وسط تسريع حملة التطعيم، ابتداء من اليوم، سيتم السماح بالتجمعات الشخصية لما يصل إلى 6 أشخاص في العاصمة والمدن المجاورة لها قبل الساعة السادسة مساء إذا تم تطعيم 2 منهم بلقاح كورونا بشكل كامل، ويمكن أن يتجمع 6 أشخاص كأقصى حد بعد الساعة السادسة مساء إذا تم تطعيم 4 منهم بشكل كامل.

وخلال عطلة «تشوسوك»، سيتم السماح بالتجمعات العائلية في المنزل لما يصل إلى 8 أشخاص بشرط أن يكون تم تطعيم 4 منهم بشكل كامل، كما يتم تخفيف قيود ساعات العمل للمطاعم والمقاهي تحت المستوى 4، حيث يُسمح بفتحها حتى الساعة العاشرة مساء.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 7504 إصابة جديدة بالفيروس و272 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 3428384 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 263140 حالة

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في بريطانيا إلى 133229 حالة

وسجلت بريطانيا، أمس الأحد، 37011 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 68 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6978126 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات في البلاد 133229 حالة.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، تسجيل 1048 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 801288 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 10471 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأشارت وزارة الصحة الأردنية، في موجز يومي، إلى تسجيل 976 حالة شفاء، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالتت التعافي من الفيروس في المملكة الاردنية، إلى 779003 حالة.

حصيلة وفيات «كورونا» في تركيا: 58106 حالة

وفي تركيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 19391 إصابة و269 وفاة جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6.498 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 58106 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، شفاء 19464 حالة، لتصل حصيلة حالات الشفاء إلى 5.930 مليون شخص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتدخل في تركيا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، إجراءات احترازية جديدة لمكافحة «كورونا» تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد المرض.

وشملت الإجراءات الجديدة، إلزام المواطنين غير الملقحين والذين لم يتعرضوا للمرض سابقا بعرض نتائج سلبية للفحوص الخاصة بـ«كورونا» لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة منذ دخول الحفلات الموسيقية وقاعات السينما والمسرحيات.

كما فرض نفس الشرط على المواطنين الراغبين في تنفيذ رحلات بين المدن بواسطة وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الطائرات أو الأنواع الأخرى، فيما سيكون على المدرسين والمعلمين في المدارس والجامعات والمعاهد الذين لم يتلقوا اللقاحات الخضوع للفحص مرتين كل الأسبوع.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التركية، أن الإجراءات لن تخص السياح الأجانب، لكنها ستشمل الأجانب المقيمين.

سريلانكا تتسلم من الصين 4 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم»

وتسلمت سريلانكا من الصين، أمس الاحد، 4 ملايين جرعة من لقاحات «سينوفارم»، وقال وزير الشباب والرياضة نامال راجاباكسا، إن اللقاحات ستُستخدم لإعطاء الجرعات الثانية في عدة مناطق وستتاح لتطعيم الأشخاص من الفئة العمرية من 20-30 عامًا، في المقاطعة الغربية وفي منطقة جالي جنوبي البلاد.

بدورها، أشارت سفارة الصين في سريلانكا، إلى ان بوصول الجرعات، تكون سريلانكا قد تلقت 22 مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» من الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتلقى 10017747 شخصًا الجرعة الأولى من «سينوفارم»، بينما تلقى 7318575 كلا الجرعتين، حتى، أمس الأول السبت.