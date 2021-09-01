«محمد» أول الثانوية أدبي بالفيوم.. كفيف يحلم بزراعة قوقعة (فيديو)

قد يكون كفيف البصر ولكنه قوي البصيرة، ورغم إعاقته البصرية والسمعية حيث لم يولد كفيفاً فقط، بل وُلد بعيب خُلقي في قوقعة الأذن، جعله ضعيف السمع، فقام بتركيب سماعتين للأذن حتى يتمكن من السمع.

ورغم ذلك لم تزد تلك الظروف الصعبة الطالب «محمد عماد الدين محمد» إلا إصراراً على التفوق والتميز، حتى حصد المركز الأول على الثانوية العامة 2021 بمحافظة الفيوم، الشعبة الأدبية، بمجموع 387.5 درجة، بنسبة مئوية بلغت 94.5%، ليلتحق بكلية الألسن في جامعة الفيوم، آملاً في السفر إلى الخارج، على نفس نهج عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين.

«محمد» وُلد كفيفاً فتفوق في الثانوية العامة

وقالت والدة «محمد» إنّه وُلد كفيفاً، ولكنّه يحب العلم بصورة كبيرة، وكان دائماً يحرص على المذاكرة، ولا يكتفي بمذاكرة كتب المدرسة، بل يسعى للقراءة وزيادة ثقافته، معتمداً على القراءة بطريقة «برايل»، بالإضافة إلى مساعدة والديه وشقيقه الأصغر منه، في قراءة الدروس له، وقراءة الأسئلة والإجابات حتى يحفظها، مؤكدةً أنّه كان دائماً من المتفوقين، ولكنهم لم يتوقعوا أن يُصبح الأول على الثانوية العامة.

«محمد» مهدد بفقدان السمع مع البصر

وكشفت والدة «محمد» في حديثها لـ «الوطن» أنّ ابنها مهدد بفقدان السمع تماماً، بعدما فقد السمع في الأذن اليمنى تماماً، بينما يسمع بالأذن اليسرى بنسبة 40% فقط وتتناقص بالتدريج نظراً لكونه وُلد بعيب خلقي في القوقعة، مؤكدةً أنّ ذلك يؤثر عليه بشكل كبير وحالته النفسية أصبحت سيئة بسبب خوفه من فقدان السمع تماماً وهي وسيلة التواصل الوحيدة له مع الآخرين نظراً لكونه كفيفاً.

أسرة «محمد»: نحلم بإجراء زرع قوقعة لابننا

وناشد والد «محمد» الأول على الثانوية العامة 2021، المسؤولين النظر بعين الرحمة والرأفة إلى نجلهم، وإجراء عملية «زرع قوقعة» لنجلهما حتى يتمكن من تحقيق أحلامه بالتفوق في كلية الألسن والحصول على منحة للسفر للخارج مثل الأديب طه حسين، خصوصاً أنّه لم يتمكن من تحقيق حلمه الأول بالالتحاق بكلية الإعلام نظراً لوجودها في محافظة القاهرة وعدم قدرته على السفر أو البقاء بمفرده خصوصاً أنّه ضعيف السمع ويسمع بواسطة سماعتين للأذن يتم تغيير البطارية الخاصة بهما مرتين يومياً ولا يتمكن هو من تغييرهما بل تقوم والدته أو والده بتغييرهما.

«محمد» لم يهنئني أحد بتفوقي وعلمت من الـ«فيسبوك»

وأشار «محمد» إلى أنّه واجه صعوبات كثيرة جداً خلال الامتحانات نظراً لأنّ المراقبين كانوا يرفضون دخوله إلى اللجنة بسماعات الأذن اعتقاداً منهم أنه سيغش بواسطتها، ورغم ذلك تفوق وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، إلا أنّ مسؤولي التربية والتعليم تجاهلوه ولم يبلغوه بنتيجته أو لم يهنئوه بتفوقه، مؤكداً أنّه يعلم أنّ الرئيس السيسي يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ولن يتركه، مُعبراً عن حُلمه بأن يتم إجراء عملية «زرع القوقعة» له حتى يتمكن من السمع والتواصل مع الآخرين.