من صفر لـ 64.5.. «يوسف» يحصل على حقه في اللغة العربية بالثانوية العامة بعد التظلم

تحوّلت حالة الحزن التي خيمت لأيام على منزل الطالب «يوسف محسن»، الطالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، إلى فرحة وسعادة عارمة، وتبدلت الدموع إلى زغاريد وتقديم المشروبات ابتهاجاً بالنجاح، بعدما استجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لما نشرته «الوطن»، بشأن حصول «يوسف»، على صفر في اللغة العربية رغم حصوله على درجات مرتفعة في باقي المواد، وذلك بسبب إجابته في ورقتين «بابل شيت» وليس ورقة واحدة، بسبب قيامه بشطب إجابة وطلب المراقب منه حل الإجابة الصحيحة في «بابل شيت» أخرى.

طالب الصفر: النهاردة هي نتيجتي

وقال يوسف محسن الشهير بـ «طالب الصفر»، في أول تعليق له بعد حصوله على النتيجة، أنّ اليوم هو يوم نتيجته الحقيقية، وأنّه يشعر بفرحة لا توصف، مؤكداً أنّه ما ضاع حق وراءه مطالب، وأنّه لا يصدق أنّ وزير التربية والتعليم استجاب له وحل مشكلته وفرحه هو وأسرته.

يوسف محسن.. حصلت على 64.5 بدلاً من صفر

وكشف يوسف، أنّه تم منحه الدرجات بالتقريب مع باقي الدرجات الحاصل عليها نظراً لعدم العثور على ورقة البابل شيت الثانية الخاصة به، كما أنّه تم فتح تحقيق مع المراقبين وسماع الشهود من طلاب اللجنة، والذين أكدوا جميعهم أنّ يوسف قام بحل امتحان اللغة العربية في امتحانات الثانوية العامة 2021 في ورقتين بابل شيت وتم تحرير محضر إثبات حالة في اللجنة بذلك، موضحاً أنّه اضطر لحل سؤالين في ورقة بابل شيت أخرى بسبب قيامه بشطب إجابة في الورقة الأولى، وأنّ المراقب أكدّ له أنّه سيتم تدبيس الورقتين معاً وتسليمهما للتصحيح.

يوسف يحصل على 80% بعد تخلصه من صفر اللغة العربية

ولفت «يوسف»، إلى أنّه حصل على 64.5 في اللغة العربية بعدما كان حاصلاً على صفر، موضحاً أنّ مجموعه سيختلف كثيراً بالحصول على الـ 64.5 درجة، وسيبلغ ما يقرب من 80% أو يزيد عنها، حيث أنّه كان حاصلاً على مجموع 64%، وصفر في اللغة العربية، وسيضاف له الرقم الذي حصل عليه، مُقدماً الشكر لكل من دعمه حتى يحصل على حقه.