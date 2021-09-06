ضبط 8981 شخصا لعدم ارتداء الكمامة.. و227 قضية تداول «شيشة»

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، عن ضبط 8981 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8926 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 709 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 227 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1319 أرجيلة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.