حالة الطقس اليوم 7-9-2021.. رياح نشطة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وفق بيان صادر اليوم، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ مناطق من السواحل الغربية «السلوم - مطروح» تشهد سقوط أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد، إنّ البحر المتوسط حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر حالته إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 33 26

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 30 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 35 24

نخل 32 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 42 28

حلايب 39 27

رأس حدربة 37 26